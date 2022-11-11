"Простой казахский парень": Ерке Есмахан впервые рассказала о своем возлюбленном

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан впервые рассказала о своем молодом человеке. Ранее Ерке не раз заявляла, что ее сердце свободно после расставания с рэпером AZ, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Ерке Есмахан объявила о расставании с рэпером Азаматом Зенкаевым, более известным как AZ. Незадолго до этого пара дала совместное интервью, артисты признались тогда, что дополняют друг друга.

После этого Ерке не раз заявляла, что у нее нет парня и ее сердце свободно. Однако не так давно прогулявшаяся по Риму Ерке заинтриговала романтическим снимком. А после задумалась о замужестве и призналась, что хочет стать келин.

А недавно артистка появилась в белом платке с огромным букетом роз.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Подписчики попросили рассказать Ерке о том, кто же этот счастливчик, завладевший ее сердцем.

"Ойбай, этот счастливчик сам является целым миром. Иногда я хочу показать характер и говорю, мол, я же Ерке Есмахан, он смотрит мне в глаза и заявляет: "И что?". Так что я молчу, только приговариваю, что он крутой, что он прав. Хочу сказать, что мой джигит - простой казахский парень", - отметила Ерке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996693-prostoy-kazahskiy-paren-erke-esmahan-vpervye-rasskazala-o-svoem-vozlyublennom/