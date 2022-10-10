Прогулявшаяся по Риму Ерке Есмахан заинтриговала романтическим снимком

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая недавно побывала в Париже и Италии, заинтриговала фанатов романтическим фото. Снимок Ерке подписала словами из лирической песни, передает NUR.KZ.

Напомним, Ерке Есмахан устроила себе незабываемые каникулы во Франции. Певица призналась, что с детства мечтала увидеть Париж.

Позже она рассказала об участии в концерте к 100-летию Розы Баглановой, который состоялся в столице Франции. А недавно Ерке опубликовала в Instagram фото из Италии, куда отправилась после концерта.

В сторис Ерке намекнула, что прогулялась по ночному Риму не одна. Артистка поделилась романтическим снимком, на котором видно, что она держит за руку мужчину. Интригует и подпись, которую Ерке сделала к фото.

"Ты, как оказалось, владыка моего сердца. Мы повязаны счастьем и временем, судьба преподнесла нам большой дар, мы стали единым целым", - процитировала Ерке строки из песни "Жүрегімнің иесі", которую исполняет Альбина Шардарова.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991937-progulyavshayasya-po-rimu-erke-esmahan-zaintrigovala-romanticheskim-snimkom/