"Хочу быть келин": Ерке Есмахан задумалась о замужестве

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан призналась, что подумывает о своем уютном семейном гнездышке. Артистка отметила, что хотела бы выйти замуж, но не знает, как найти баланс между карьерой и семьей, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке Есмахан побывала в Европе, прогулявшаяся по Риму артистка заинтриговала фанатов, опубликовав фото, на котором держит за руку мужчину.

В этот раз Ерке поразмышляла о том, как найти баланс между любимой работой и замужеством.

"Ерке Есмахан, твои мечты не кончаются, ты хочешь ухаживать за лицом, красиво одеваться и летать туда-сюда, для тебя это хорошо.

А вот простая Ерке хочет замуж, родить детей, убираться дома, готовить для мужа вкусные блюда, быть келин. Как между этими двумя найти золотую середину? Посоветуйте", - обратилась Ерке к своим подписчикам в Instagram.

"Короче, это намек для вашего парня", "Можно спросить совета у Светланы Айтбаевой, Жазиры, Бейбит, они прекрасно все успевают", "Можно все прекрасно совмещать", "Вы справитесь, все в свое время", - прокомментировали пост Ерке подписчики.

Отметим, что еще весной Ерке Есмахан говорила, что не думает о втором браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992523-hochu-byt-kelin-erke-esmahan-zadumalas-o-zamuzhestve/