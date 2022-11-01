"Такая Ерке вам нравится?": Есмахан появилась в белом платке с роскошным букетом роз (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан показала подаренный ей роскошный букет роз. Ерке также поразила аудиторию в соцсети, надев белый платок, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке Есмахан призналась, что задумывается о замужестве. После она отметила, что будет дружить со свекровью.

А в этот раз певица показала огромный букет нежных роз. Артистка заявила, что полученный презент подарил ей вдохновение.

"После того, как получила особенные цветы от любимого, я вдохновилась, надела платок, убралась в доме, решила создать уют. Такая Ерке вам нравится?" - подписала она видео.

Напомним, Ерке Есмахан попала в казусную ситуацию на концерте в Семее. Незадолго до этого Ерке побывала в Европе и заинтриговала фанатов романтическим снимком, сделанным в Риме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995246-takaya-erke-vam-nravitsya-esmahan-poyavilas-v-belom-platke-s-roskoshnym-buketom-roz-video/