"Парня у меня нет и мужа тоже!": Ерке Есмахан возмутили новые слухи о ее беременности

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанскую певицу Ерке Есмахан возмутили слухи о ее беременности, распространяющиеся в Сети после ее поездки на Мальдивы. Артистка решила прояснить ситуацию, передает NUR.KZ.

Еще весной прошлого Ерке опровергала слухи о своей беременности. Этот вопрос был поднят подписчиками вновь через пару месяцев, тогда Ерке объяснила, что они с экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым, с которым певица встречалась, не заключали обряд "неке". Она отметила, что не ждет малыша, хотя совсем не против стать мамой во второй раз.

Слухи о беременности Ерке вновь разлетелись по Сети после поездки певицы на Мальдивы, куда она отправилась, чтобы сделать сюрприз Кайрату Нуртасу на его 33-летие.

Обернувшаяся в полотенце певица показалась некоторым беременной.

"О, Аллах, дай мне терпения. Моя поездка на Мальдивы стала такой обсуждаемой. Ай да я, сяду ли, встану ли - все становится новостью. Наверное, миллионы подписчиков спросили, не беременна ли я. Нет, я не беременна! Это просто полотенце собралось. Парня у меня нет и мужа тоже! От кого мне рожать, окунувшись в золу что ли?!" - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ранее мы писали, что Ерке Есмахан объявила о расставании с Азаматом Зенкаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959345-parnya-u-menya-net-i-muzha-tozhe-erke-esmahan-vozmutili-novye-sluhi-o-ee-beremennosti/