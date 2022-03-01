"Я люблю Жулдыз": Гульзира Айдарбекова рассказала, как относится к старшей невестке

Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Мама и продюсер популярного певца Кайрата Нуртаса призналась подписчикам, что очень любит старшую невестку. Она также отметила, что в отношения их семьи часто вмешиваются недоброжелатели со своими советами, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас отметил день рождения на Мальдивах с фанатами. Мама Кайрата опубликовала кадры празднования на райских островах. Ранее певец признавался, что хотел отметить 33-летие с детьми, но не вышло.

Жулдыз Абдукаримова поздравила улетевшего на Мальдивы мужа с днем рождения. Однако пользователи Сети все еще не могут понять, почему семья не отметила торжество вместе.

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Одна из подписчиц Гульзиры Айдарбековой написала, что ей очень нравится Жулдыз и она хотела бы, чтобы Кайрат был счастлив с женой. Отметим, что звездную пару заподозрили в разводе уже давно. Однако сами супруги отрицают это, публикуя совместные снимки.

"Я люблю Жулдыз больше вас. Это моя первая радость, мать моих четверых внуков, любимая супруга моего сына, на которой он женился еще совсем юным.

Иногда я думаю, может, некоторые настроили так. Если заметили, то очень много недоброжелателей, они пишут всякое, не переставая. Несмотря на свое незавидное положение, пытаются учить жить других.

Раздувают огонь, представляя в невыгодном свете свекрови невестку, а невестке свекровь или мужа. Может, одумаются, на счастье своих четверых детей. Пусть Аллах даст терпения, кто не ссорится", - написала она.

Кайрат Нуртас с семьей. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Мы писали ранее, что Ерке Есмахан устроила сюрприз Кайрату Нуртасу, прилетев на Мальдивы на его 33-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958561-ya-lyublyu-zhuldyz-gulzira-aydarbekova-rasskazala-kak-otnositsya-k-starshey-nevestke/