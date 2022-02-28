Жена Кайрата Нуртаса поздравила улетевшего на Мальдивы мужа с 33-летием

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Супруга популярного певца Кайрата Нуртаса поздравила улетевшего на Мальдивы мужа с днем рождения. Ранее пользователи Сети раскритиковали артиста за то, что в этот день он не был с детьми, передает NUR.KZ.

Мама исполнителя Гульзира Айдарбекова опубликовала кадры празднования дня рождения Кайрата Нуртаса на Мальдивах. Перед своим отъездом артист признался, что очень хотел отметить свой праздник с детьми, однако у него не получилось.

Супруга певца Жулдыз Абдукаримова поздравила мужа с 33-летием в своем Instagram.

"Пусть твой новый год принесет только хорошее. А любовь народа к тебе не угасает. Пусть наши дочери и сыновья вырастут и оправдают наши надежды. Открытой тебе дороги. Пусть Всевышний не даст тебе сбиться с правильного пути", - отметила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что пару заподозрили в разводе еще в прошлом году, однако сами супруги не раз это отрицали.

На страничке Жулдыз также появилось мечтательное видео. Актриса проникновенно прочла стихотворение Магжана Жумабаева о любви. Многие отметили, что очень любят Кайрата и Жулдыз и желают им счастья.

"Пусть ваша любовь будет вечной", "Будьте счастливы с Кайратом", "Красивый голос, замечательная поэзия", "Какая умница", "Нет неразрешимых проблем, все будет хорошо", - написали они.

Напомним, Ерке Есмахан устроила сюрприз Кайрату Нуртасу, прилетев на Мальдивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958434-zhena-kayrata-nurtasa-pozdravila-uletevshego-na-maldivy-muzha-s-33-letiem/