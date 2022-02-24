"Я не беспечен, как думают некоторые": Кайрат Нуртас признался, что хотел отметить 33-летие с детьми

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас 25 февраля отметит свой день рождения. Он запланировал провести праздник за границей. Артист признался, что очень хотел быть в этот день с детьми, но у него не вышло, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас решил отметить 33-летие на Мальдивах с фанатами. Многие начали осуждать певца и напоминать ему о том, что день рождения лучше праздновать с семьей.

Слухи о разрыве с Жулдыз Адбукаримовой ходят уже давно. Однако звездные супруги доказывают обратное, публикуя совместные снимки.

Жулдыз отметила, что это давние сплетни, которые берут начало с момента их свадьбы. А мама артиста Гульзира Айдарбекова заверила, что у сына и невестки все хорошо. И все же фанаты то и дело пытаются поднять поднадоевшую тему.

"У тебя в глазах грусть. К сожалению, ты не понял, что такое счастье. И как его нужно ценить", "Будь с детьми, нет большего счастья", "Иди к семье", - прокомментировали подписчики одну из последних публикаций Кайрата.

Певец отреагировал на отзывы. И в сторис он показал, как его растрогало видео детей. Отметим, что у Кайрата и Жулдыз подрастают два сына и две дочери.

"Я не беспечен, как думают некоторые. И не глупец. Я очень хотел провести свой день рождения с детьми, но не получилось. Пусть Аллах поможет. Светлого пути", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957676-ya-ne-bespechen-kak-dumayut-mnogie-kayrat-nurtas-priznalsya-chto-hotel-otmetit-33-letie-s-detmi/