Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Петр не сделает ничего подобного": семья Заворотнюк обратилась к друзьям и коллегам актрисы

Опубликовано:

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Семья недавно скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала заявление в ее Instagram-аккаунте - от имени родных актрисы орудуют мошенники, передает NUR.KZ.

Как оказалось, друзья, знакомые и коллеги Анастасии Заворотнюк начали получать сообщения якобы от мужа актрисы - фигуриста Петра Чернышева. В сообщениях мужчина якобы просят поддержать семью финансово и приехать на похороны Анастасии.

Родные Заворотнюк заявили, что от имени Петра пишут мошенники.

"Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье", - обратились родные Заворотнюк к подписчикам.

Напомним, о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, больше всего запомнившейся зрителям по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", стало известно 30 мая. Анастасии было 53 года.

Последние несколько лет Заворотнюк не появлялась на публике из-за тяжелой болезни - в 2019 году стало известно, что у нее обнаружили онкологию. В 2020 году глава Института молекулярной биологии сообщил, что актриса борется с глиобластомой.

В субботу, 1 июня, в Москве прошли похороны Заворотнюк - ее похоронили на Троекуровском кладбище.

О смерти актрисы высказались ее дочь Анна Заворотнюк, певец Филипп Киркоров, казахстанская телеведущая Майя Бекбаева и другие знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2111088-petr-ne-sdelaet-nichego-podobnogo-semya-zavorotnyuk-obratilas-k-druzyam-i-kollegam-aktrisy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.