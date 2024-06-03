"Петр не сделает ничего подобного": семья Заворотнюк обратилась к друзьям и коллегам актрисы

Семья недавно скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала заявление в ее Instagram-аккаунте - от имени родных актрисы орудуют мошенники, передает NUR.KZ.

Как оказалось, друзья, знакомые и коллеги Анастасии Заворотнюк начали получать сообщения якобы от мужа актрисы - фигуриста Петра Чернышева. В сообщениях мужчина якобы просят поддержать семью финансово и приехать на похороны Анастасии.

Родные Заворотнюк заявили, что от имени Петра пишут мошенники.

"Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье", - обратились родные Заворотнюк к подписчикам.

Напомним, о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, больше всего запомнившейся зрителям по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", стало известно 30 мая. Анастасии было 53 года.

Последние несколько лет Заворотнюк не появлялась на публике из-за тяжелой болезни - в 2019 году стало известно, что у нее обнаружили онкологию. В 2020 году глава Института молекулярной биологии сообщил, что актриса борется с глиобластомой.

В субботу, 1 июня, в Москве прошли похороны Заворотнюк - ее похоронили на Троекуровском кладбище.

О смерти актрисы высказались ее дочь Анна Заворотнюк, певец Филипп Киркоров, казахстанская телеведущая Майя Бекбаева и другие знаменитости.