С Анастасией Заворотнюк простились в Москве (видео)
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В Покровском монастыре в Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Сюда пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди, передает РИА Новости.
На прощании были муж актрисы Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой - фигуристкой Татьяной Навкой, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.
"Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", - сказал Дмитрий Песков.
Гроб вынесли из храма под крики "браво!" и несмолкающие аплодисменты. Люди кричали: "Настя, спасибо!".
Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Актриса в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием.
Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Любовь зрителей ей принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня".
Высказываясь о смерти, ее 28-летняя дочь Анна отметила, что мама - это "лучшее, что у нее было". Свои соболезнования также выразили коллеги артистки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2110644-s-anastasiey-zavorotnyuk-prostilis-v-moskve-video/