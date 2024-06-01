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С Анастасией Заворотнюк простились в Москве (видео)

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Прощание с Анастасией Заворотнюк
Прощание с Анастасией Заворотнюк. Кадр из видео: @mash

В Покровском монастыре в Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Сюда пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди, передает РИА Новости.

На прощании были муж актрисы Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой - фигуристкой Татьяной Навкой, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

"Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", - сказал Дмитрий Песков.

Гроб вынесли из храма под крики "браво!" и несмолкающие аплодисменты. Люди кричали: "Настя, спасибо!".

Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Актриса в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием.

Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Любовь зрителей ей принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня".

Высказываясь о смерти, ее 28-летняя дочь Анна отметила, что мама - это "лучшее, что у нее было". Свои соболезнования также выразили коллеги артистки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2110644-s-anastasiey-zavorotnyuk-prostilis-v-moskve-video/

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