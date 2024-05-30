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"Она была героиней всего нашего народа". Коллеги по кино и телевидению о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня», «няня Вика» Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни в возрасте 53 лет. Роль в сериале принесла актрисе огромную популярность и любовь зрителей. Коллеги вспоминают Заворотнюк с теплотой и говорят, что в жизни она совсем не была похожа на свою героиню.

Анастасия Заворотнюк сыграла в кино и на телевидении более 40 ролей. После окончания Школы-студии МХАТ она была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, а в кино дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме «Машенька» по Владимиру Набокову.

«Мы с нею начинали еще в середине 90-х, когда только-только выпустились из студии и вместе работали в нашем первом спектакле — «Бумбараш». Она была яркая и замечательная актриса», — заявил «Известиям» заслуженный артист России Сергей Угрюмов.

Актер Александр Мохов добавляет, что в театре не было ни одного человека, который бы плохо относился к Заворотнюк. «Не было человека, который бы в нее не влюбился по-человечески, по-дружески, по-мужски», — вспоминает он.

При этом широкую известность Анастасии Заворотнюк принесла все-таки роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», снимавшемся с 2004 по 2008 года.

«Я не буду перечислять ее роли в театре и кино. Она осталась «няней Викой» для многих миллионов людей. И такой ее будут помнить», — написал продюсер Александр Роднянский (в реестре «иноагентов») у себя в инстаграм.

«Она была героиней всего нашего народа. В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети. Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ, либо образ ее нашел», — заявил ТАСС актер Андрей Ургант.

Няня Вика в «Моей прекрасной няне»

Как вспоминает Роднянский, «Моя прекрасная няня» возникла в США как проект актрисы Фрэн Дрешер и ее тогдашнего мужа сценариста Питера Марка Джейкобса. Построен он был на опыте личных отношений авторов. «Свою адаптацию для каналов СТС и «1+1» мы решили делать вокруг отношений остроумной, обаятельной и победительной украинки и симпатичного, нерешительного и успешного москвича, не выезжающего за пределы Садового кольца», — вспоминает Роднянский.

По его словам, в жизни Заворотнюк «совсем не была похожа на свою героиню, разве что искренней непосредственностью. Актриса «Табакерки», родом из Астрахани, она пришла на пробы в сопровождении мужа, боявшегося отпускать ее от себя».

Во время съемок сериала Анастасия Заворотнюк работала более 12 часов в день, рассказала РБК актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая в «Моей прекрасной няне» старшую дочь Машу Шаталину. «Она никогда не показывала усталость свою и всегда вот была готова работать, готова включаться, готова откликаться, вот очень теплый человек», — вспоминает актриса.

По ее словам, Заворотнюк была «трудолюбивым человеком, очень цельным, очень ответственным, очень откликающимся и отзывчивым», у нее не было «никаких проявлений звездной болезни».

«Настя сразу стала любимицей публики. От мала до велика. Символом детства целого поколения. Школьники нулевых украшали дневники и тетрадки наклейками с любимой няней Викой, а вечером вместе со взрослыми усаживались перед экраном телевизоров, чтобы увидеть, что же еще придумает главная героиня», — вспоминает Роднянский.

Политолог Михаил Виноградов соглашается: «Заворотнюк была одним из главных лиц нулевых годов. Симпатичной (пусть и с оговорками) эпохи».

Соболезнования семье и близким артистки выразили многие деятели культуры, в том числе коллеги Заворотнюк по сериалу. Среди них народный артист России Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне». «Я больше ничего не могу говорить», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

«Незаурядной» работу Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», после которой «ее полюбила вся страна», называет режиссер и худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан. «Она еще могла бы много сыграть, в другом жанре и в другом амплуа, в том числе в серьезном кино», — заявил он в разговоре с «Российской газетой».

Работа на телевидении

Анастасия Заворотнюк много работала и на телевидении – она была ведущей таких шоу как «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», участие в которых принимали звезды спорта, балета, театра, кино и эстрады.

«Наша жизнь с Анастасией пересеклась в проекте "Ледниковый период", где она была ведущей нескольких сезонов. И это всегда было очень, очень ярко, самобытно, солнечно. Она очень много привносила видения своего. Это настоящая ведущая, которая ведет за собой, любимая ведущая», — вспоминает в разговоре с ТАСС серебряный призер Олимпийских игр и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Соведущая Заворотнюк в этом шоу фигуристка Ирина Слуцкая назвала произошедшее ужасной трагедией. «Ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности», — сказала фигуристка ТАСС.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Родственники позже подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы (тяжелого онкологического заболевания).

Соболезнования мужу артистки Петру Чернышеву, «который тянул ее, сколько мог, в эту жизнь», выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Соболезнования маме, детям. Такая крошка, такая красавица. Очень жаль, что уходят наши молодые подруги», — заявила она ТАСС.

«Имевший честь танцевать с Анастасией Заворотнюк» (как он сам выразился) Николай Цискаридзе назвал артистку «особенной, артистичной, безмерно талантливой и незаменимой». «Твоя звезда горела ярко и также ярко продолжит гореть там, где тебе будет отныне легко, спокойно и не больно», — написал в своем телеграм-канале российский артист балета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2109741-ona-byla-geroiney-vsego-nashego-naroda-kollegi-po-kino-i-televideniyu-o-smerti-aktrisy-anastasii-zavorotnyuk/

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