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"Ты - лучшее, что у меня было": дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о смерти актрисы

Опубликовано:

Анастасия и Анна Заворотнюк
Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: instagram @a_zavorotnyuk, @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, 28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, впервые прокомментировала смерть знаменитой матери, опубликовав посвящение в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

"Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой 8 лет назад попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальке, чтобы она нас забрала.

А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты - самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я - твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", - написала Анна в соцсети.

Сторис Анны Заворотнюк
Сторис Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk

53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк умерла сегодня ночью после продолжительной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2109369-ty-luchshee-chto-u-menya-bylo-doch-anastasii-zavorotnyuk-vyskazalas-o-smerti-aktrisy/

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