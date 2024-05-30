"Ты - лучшее, что у меня было": дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о смерти актрисы

Анна Заворотнюк, 28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, впервые прокомментировала смерть знаменитой матери, опубликовав посвящение в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

"Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой 8 лет назад попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальке, чтобы она нас забрала.

А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты - самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я - твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", - написала Анна в соцсети.

Сторис Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk

53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк умерла сегодня ночью после продолжительной болезни.