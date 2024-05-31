"Наша прекрасная няня": Киркоров написал прощальный пост о Заворотнюк

Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором попрощался с умершей накануне актрисой Анастасией Заворотнюк, передает NUR.KZ

Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Киркорова.

"Наша прекрасная няня! Настя… Ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени.

Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе!

Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется еще надолго…", – написал артист.

Напомним, вчера стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Женщине было 53 года. Позже ее дочь Анна Заворотнюк высказалась о смерти матери.

В память об актрисе высказывались многие известные личности, в том числе и казахстанцы. Так, певец Беркут выразил соболезнования родным актрисы и отметил, что она была очень хорошим человеком.