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Эзотерика

"Наша прекрасная няня": Киркоров написал прощальный пост о Заворотнюк

Опубликовано:

Анастасия Заворотнюк и Филип Киркоров
Анастасия Заворотнюк и Филип Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором попрощался с умершей накануне актрисой Анастасией Заворотнюк, передает NUR.KZ

Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Киркорова.

"Наша прекрасная няня! Настя… Ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени.

Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе!

Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется еще надолго…", – написал артист.

Напомним, вчера стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Женщине было 53 года. Позже ее дочь Анна Заворотнюк высказалась о смерти матери.

В память об актрисе высказывались многие известные личности, в том числе и казахстанцы. Так, певец Беркут выразил соболезнования родным актрисы и отметил, что она была очень хорошим человеком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2109828-nasha-prekrasnaya-nyanya-kirkorov-napisal-proshchalnyy-post-o-zavorotnyuk/

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