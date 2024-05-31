"Ни капли фальши": Майя Бекбаева поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк (видео)

В день смерти Анастасии Заворотнюк казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала отрывок своего интервью с ныне покойной актрисой и поделилась воспоминаниями о ней, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева выложила небольшой отрывок из интервью, которое Анастасия Заворотнюк дала ей в России в 2016 году. Телеведущая спросила у звезды "Моей прекрасной няни", как бы она пережила момент невостребованности или большой перерыв в карьере.

"Как сейчас помню эту нашу встречу 8 лет назад в Москве и то впечатление, которое Анастасия произвела на меня. Очень ранимая, очень влюбленная в свою профессию и в эту жизнь. Наслаждалась ею, каждым мгновением. Ни капли фальши или высокомерия, хотя она тогда была на пике славы и востребованности. Она знала, что в Казахстане у нее много поклонников и говорила с ними через меня. Земля пухом, Настенька! И светлая память!" - подписала видео Бекбаева.

Анастасия Заворотнюк скончалась накануне, на 54-м году жизни, после продолжительной болезни. О смерти актрисы высказалась ее 28-летняя дочь Анна, отметив, что мама - это "лучшее, что у нее было". Слова соболезнования выразили также многие коллеги Анастасии по кино и телевидению, в том числе Филипп Киркоров и казахстанский исполнитель Беркут.