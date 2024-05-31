Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ни капли фальши": Майя Бекбаева поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк (видео)

Опубликовано:

Майя Бекбаева и Анастасия Заворотнюк
Майя Бекбаева и Анастасия Заворотнюк. Кадры из видео: instagram.com/mayabekbayeva

В день смерти Анастасии Заворотнюк казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала отрывок своего интервью с ныне покойной актрисой и поделилась воспоминаниями о ней, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева выложила небольшой отрывок из интервью, которое Анастасия Заворотнюк дала ей в России в 2016 году. Телеведущая спросила у звезды "Моей прекрасной няни", как бы она пережила момент невостребованности или большой перерыв в карьере.

"Как сейчас помню эту нашу встречу 8 лет назад в Москве и то впечатление, которое Анастасия произвела на меня. Очень ранимая, очень влюбленная в свою профессию и в эту жизнь. Наслаждалась ею, каждым мгновением. Ни капли фальши или высокомерия, хотя она тогда была на пике славы и востребованности. Она знала, что в Казахстане у нее много поклонников и говорила с ними через меня. Земля пухом, Настенька! И светлая память!" - подписала видео Бекбаева.

Анастасия Заворотнюк скончалась накануне, на 54-м году жизни, после продолжительной болезни. О смерти актрисы высказалась ее 28-летняя дочь Анна, отметив, что мама - это "лучшее, что у нее было". Слова соболезнования выразили также многие коллеги Анастасии по кино и телевидению, в том числе Филипп Киркоров и казахстанский исполнитель Беркут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2109849-ni-kapli-falshi-mayya-bekbaeva-podelilas-vospominaniyami-ob-anastasii-zavorotnyuk-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.