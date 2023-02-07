"Как страшно! Какая трагедия!": казахстанские звезды выразили соболезнования турецкому народу
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После того, как в Турции произошло страшное землетрясение, унесшее тысячи жизней, казахстанские звезды и блогеры поспешили выразить свои соболезнования, разделив скорбь турецкого народа, передает NUR.KZ.
"Как страшно! Какая трагедия! Мои соболезнования семьям погибших! Сил и терпения Турции и Сирии! Молюсь", - написала актриса Альмира Турсын.
"Мои соболезнования турецкому народу! Ужасная трагедия", - высказалась телеведущая Майя Бекбаева.
"Приношу соболезнования", - написала актриса Алия Ануарбек.
"Молюсь за спасение людей и чтобы больше не было землетрясений. Как же жалко людей", - призналась певица и блогерша Лидо.
"Катастрофа! Природа непредсказуема!" - ужаснулась блогерша Бота Нурсеитова.
"Мои соболезнования семьям погибших! Сил турецкому народу", - написала телеведущая и видеоблогер Динара Сатжан.
"Какая трагедия", - высказалась блогерша Мадина Мамадалиева.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции случилось разрушительное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли почти 3 тыс. человек.
Подземные толчки ощущались также в Сирии и Ливане. В Сирии жертвами землетрясения стали 1293 человека.
Днем 6 февраля в центральной части Турции случилось еще одно землетрясение, в результате которого в городе Диярбакыра обрушилось здание.
В Турции до 12 февраля объявлен национальный траур.
В свою очередь президент Казахстана поручил правительству направить в пострадавшие районы Турции спасателей и медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008321-kak-strashno-kakaya-tragediya-kazahstanskie-zvezdy-vyrazili-soboleznovaniya-turetskomu-narodu/