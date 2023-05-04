"Похожи друг на друга": детские фото Акерке Буркитбай и Али Окапова умилили фанатов

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай умилила соцсети архивными фото из семейного альбома, показав себя и своего мужа - певца Али Окапова - в детстве, передает NUR.KZ.

Напомним, Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стал родителями в феврале этого года. Счастливый папа поблагодарил всех за поздравления. Ребенка впервые показали на праздновании бесик-тоя. А позже новоиспеченный отец подарил любимой супруге автомобиль.

Акерке Буркитбай поддержала челлендж и показала, какими они с мужем были в детстве. Отметим, что ранее это сделала актриса Динара Бактыбаева.

Фанаты заявили, что Акерке и Али чем-то похожи.

"Похожи друг на друга", "Глазки те же", "Будьте счастливы", "Реснички", - отметили пользователи Instagram.

Мы также писали, что Али Окапов рассказал, как пережил разлуку с Акерке. Он признался, что ему повезло с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019292-pohozhi-drug-na-druga-detskie-foto-akerke-burkitbay-i-ali-okapova-umilili-fanatov/