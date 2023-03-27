Внука Розы Рымбаевой показали на праздновании его бесик-тоя (фото)

Али Окапов, Акерке Буркитбай, Розы Рымбаева, Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Певец Али Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения ребенка. Кадрами радостного события сын народной артистки Розы Рымбаевой поделился в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Новоиспеченные звездные родители Али Окапов и Акерке Буркитбай устроили большой той в честь своего сына Зейна.

"Спасибо всем за поздравления и пожелания! Вам теплый привет от Окапова Зейна Алиевича", — написал казахстанский исполнитель.

Поклонники принялись поздравлять в комментариях молодых родителей и новоявленную бабушку Розу Рымбаеву.

"Роза Куанышевна — наша гордость, легенда, звезда! Поздравляю Вас!", "Крепкого здоровья малышу! Красивая свекровь и невестка – образец для подражания", "Идеальная семья, счастливая семья", "Я очень рада за вас, Роза Рымбаева! Пусть будет сильным как вы", "Молодцы, ребята! Без всяких понтов, на высшем уровне. Показали лицо ребенка (некоторые закрывают лицо). Счастья и любви Вам и крепкого здоровья Зейну", — прокомментировали фолловеры.

Праздник посетили именитые отечественные звезды. Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала на своей странице в Instagram видео с прошедшего мероприятия.

Отечественная певица Нагима Ескалиева поделилась с поклонниками фото с торжества, на котором она вместе с Розой Рымбаевой и Макпал Жунусовой.

"История", — лаконично подписала фото артистка.

"Это самые лучшие народные артисты Казахстана! Вам низкий поклон, дорогие", "Три звезды Казахстана", "Легенды", "Замечательные казахстанские артистки", — отреагировали фанаты звезды.

Также на тое побывал друг семьи казахстанский продюсер Тимур Балымбетов.

"Воспоминание о долгожданном счастливом дне. Вчера наши друзья отметили 40 дней сына Зейна. Это был незабываемый праздник. Крепкого здоровья вашему сыну", — написал Балымбетов.

Напомним, ранее мы писали, что Али Окапов, недавно ставший отцом, поблагодарил фанатов за поздравления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014108-ali-okapov-pokazal-vnuka-rozy-rymbaevoy-na-prazdnovanii-besik-toya-foto/