"Такие хорошенькие": Динара Бактыбаева показала себя и мужа в детстве (фото)

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, известная по ролям в фильмах "Кудалар", "Черный, черный человек", показала в Instagram, какими она и ее муж были в детстве, передает NUR.KZ.

"Как мило. Тут, кажется, наглядно видно, на кого похожа Аяна", - отметила Динара, опубликовав свое архивное фото и снимок мужа.

Некоторые фанаты заявили, что ее старшая дочь Аяна очень похожа на свою звездную маму. С их мнением не согласились другие подписчики.

"На мужа похожа очень", "Дочь - ваша копия", "Один в один мама", "Такие хорошенькие", "Он такой смешной и это "за меня" так умиляет", "Очень мило", - прокомментировали пользователи Казнета.

Напомним, в августе прошлого года Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь, которую назвали Алишей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019038-takie-horoshenkie-dinara-baktybaeva-pokazala-sebya-i-muzha-v-detstve-foto/