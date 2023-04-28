"Жизнь стала черно-белым кино": Али Окапов рассказал, как пережил разлуку с Акерке

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Отечественный исполнитель Али Окапов, недавно ставший отцом, рассказал в интервью Тимуру Балымбетову о личной жизни. Артист поведал о том, как зарождался его роман с Акерке Буркитбай.

Напомним, в конце февраля Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями, а Роза Рымбаева - бабушкой. Народную артистку Казахстана тепло поздравили с рождением внука коллеги по сцене.

В интервью Тимуру Балымбетову Али признался, что Акерке ему понравилась с первого взгляда.

"Я ее увидел впервые в самом начале своей карьеры, это было 11-12 лет назад на работе. Это была съемка новогодняя и я Галию Муратову, участницу группы "Асыл", нашу подругу, попросил, чтобы она нас познакомила.

Она мне сразу понравилась, как она может не понравиться? Это же Еркеша. Красивая, умная, добрая... Она была очень закрытая, не подавала никаких эмоций, ничего не показывала, но я все чувствовал. Всегда ей передавал привет через Галию, но она ничего не передавала в ответ", - поведал Али.

Али рассказал, как познакомил Акерке с мамой, когда они начали встречаться.

"Я был молодой и амбициозный парень, горячий, у которого прекрасно шла карьера. Буду честен, я не был обделен женским вниманием. Я был в поиске чего-то нового. Но, конечно, с 24-25 лет у нас обычно закидывают вопросами, когда, мол, женишься, есть ли кто-то на примете. Но я всегда отнекивался.

Как-то с мамой мы начали это серьезно обсуждать, она никогда не давила, а просто хотела узнать, как у меня дела в личной жизни. Я поделился, она сказала, что видела эту девочку.

Я сказал, что хочу их познакомить, но не уверен, что Акерке готова к знакомству с моей мамой, потому что это первый шаг. Любой бы человек чувствовал себя некомфортно перед встречей с Розой Рымбаевой, потому что это человек такой величины.

Но нет, нормально все прошло. Приехали домой, попили чай, поболтали. Ерке, конечно, там почти ничего не говорила, но обмен энергетикой произошел и все нормально.

Мама сказала, что она ей нравится. И я понял, что недостающий пазл, который я раньше искал в других, но не искал среди своих родных, оказался именно у мамы", - отметил он.

Али признался, что в их истории был момент расставания, который он очень тяжело пережил.

"У нас было расставание. Я был виноват. Я был в какой-то прострации, действительно было плохо, я думал, я это перенесу, но не мог это перенести.

Я понял, что жизнь без нее стала черно-белым кино. Никаких ощущений, никаких эмоций. Просто день сурка, я еще живу один в своей квартире. Никакого уюта, тепла, ничего, ты просто существуешь.

И мама поняла, что со мной что-то творилось, она сказала: "Я считаю, что Ерке - это тот самый человек. Если ты хочешь создать с ней семью, я заранее говорю, что я "за", я поддерживаю".

И я тогда окончательно прозрел и понял, подумал, зачем я себя мучаю. Сразу же поехал за цветами, шел дождь, я поехал к ней и извинялся под дождем. Она меня простила", - рассказал Али.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018699-zhizn-stala-cherno-belym-kino-ali-okapov-rasskazal-kak-perezhil-razluku-s-akerke/