"Я могу говорить о ней много": Али Окапов признался, что ему очень повезло с женой

Али Окапов, Акерке Буркитбай, Розы Рымбаева, Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов стал гостем программы "Без прикрас" и ответил на вопросы телеведущей Айгуль Мукей. Новоиспеченный отец рассказал о личной жизни.

Айгуль Мукей задала Али вопрос, почему он выбрал в спутницы жизни артистку, не искал ли он намеренно жену среди звездных и популярных девушек.

"Абсолютно нет. Не было таких намерений, что это должна была быть обязательно медийная личность. И мама моя никогда не ставила никаких рамок ни по национальности, ни по происхождению, ни по роду деятельности. Просто самое главное - это должен был быть твой человек", - ответил Али.

Он также признался, что ему очень повезло с женой.

"Я могу говорить о ней много, но на самом деле мы договорились, еще будучи в отношениях, что не будем афишировать каждый факт, потому что и в отношениях бывали разные периоды. Не всегда все было гладко, не всегда все было без пауз и перебоев", - отметил он.

Али заявил, что отношения Акерке с его мамой просто замечательные.

"Мы живем отдельно. Я вообще давным-давно съехал от мамы. Лет 7-8 назад, причем такая обоюдная ситуация случилась, что мама решила переезжать, на тот момент мы жили вместе и она сказала: "Послушай, по-моему, тебе уже пора. Взрослый ты уже, артист, гастролируешь". Из-за графика мы иногда дома не виделись, встречались в самолете где-нибудь.

И я долгое время жил один, и это уже было понятно, что, когда я создам свою семью, жена будет жить со мной. Но, честно скажу, я внутренне не был против того, чтобы на момент первых каких-то шагов снова объединиться.

Иногда даже полезно пожить с родителями, но это все индивидуально, зависит от пар, зависит от родителей, зачастую иногда, к сожалению, это бывает причиной разводов и недопониманий. Иногда лучше молодежи сразу дать самостоятельность.

Мы живем отдельно, но мы соседи. Мы живем в одном жилом комплексе, но мы в разных подъездах, квартирах, но в шаговой доступности, сейчас мама на подхвате. Мама сейчас практически каждый день у нас. Мама Акерке живет в Атырау, но она тоже часто прилетает, сейчас мы, три семьи, 24/7 на связи", - рассказал Али.

Напомним, в конце февраля Али Окапов и Акерке Буркитбай стали родителями, Розу Рымбаеву с рождением первого внука поздравили коллеги. Малыша впервые показали на его бесик-тое. Ставший отцом Али Окапов подарил жене новый автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017581-ya-mogu-govorit-o-ney-mnogo-ali-okapov-priznalsya-chto-emu-ochen-povezlo-s-zhenoy/