"Сладкая парочка": сестра Торегали Тореали поделилась романтическими фото с мужем
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Недавно вышедшая замуж сестра Торегали Тореали поделилась романтическими снимками с мужем. Фотосессия была проведена в Париже на фоне Эйфелевой башни, передает NUR.KZ.
Напомним, в начале ноября Дина Торегали и Ернар Мусабай заключили брак по мусульманским традициям. Девушка устроила девичник в индийском стиле.
На следующий день ей провели обряд "сырға салу", а затем и роскошный "ұзату той". Дина также опубликовала кадры со своей свадьбы, отметив, что на торжество заказали торт за миллион тенге.
Сестра Торегали Тореали поделилась романтическими снимками из Парижа в своем Instagram. Отметим, что молодые отдохнули в Европе накануне свадебного торжества.
"Там, где живет романтика", - гласит комментарий к фото.
Подписчики оставили свои отзывы к публикации.
"Все красиво. Пусть молодые будут счастливы", "Сладкая парочка", "Как бы не сглазить", "У вас даже ямочки похожи", "Ернару повезло", - написали пользователи Казнета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998450-sladkaya-parochka-sestra-toregali-toreali-podelilas-romanticheskimi-foto-s-muzhem/