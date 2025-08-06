Jah Khalib приостановил тур по городам Казахстана из-за здоровья дочери

Казахстанский исполнитель Jah Khalib обратился ко всем, кто планировал посетить ближайшие концерты в Казахстане, и сообщил об отмене или переносе тура, передает NUR.KZ.

О приостановке тура, который должен был охватить пять городов Казахстана - Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Актау и Астану - певец сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Причиной является то, что моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену", - написал Jah Khalib.

Он также отметил, что должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна его поддержка.

"Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может - помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы", - заключил рэпер.

По данным сайта Ticketon, концерты Jah Khalib были запланированы с 8 по 23 августа.

Напомним, в начале года исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что изначально "все пошло не так". Певица заявила о том, что в проведении концерта отказали официально.

А в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря. Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.

При этом 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. И вот уже на этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Добавим, организаторы выступления Дженнифер Лопес сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане.

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