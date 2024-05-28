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Группа "Би-2" отменила выступление в Алматы

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Группа "Би-2"
Группа "Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Известная рок-группа Би-2 сообщила об отмене выступления на фестивале в Алматы - об этом музыканты написали в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

"Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на FAMILY ROCK FEST в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность", - сообщили музыканты.

Причину, по которой рок-музыканты не выступят в Алматы, представители "Би-2" не назвали.

Напомним, что в прошлом году у "Би-2" тоже возникли сложности с выступлением в Казахстане - группа должна была выступить в Семее 21 июня 2023 года и направить деньги пострадавшим в результате страшного пожара в Абайской области.

Буквально перед запланированным мероприятием стало известно о его отмене. Объявление было опубликовано на официальной странице акимата Семея в Instagram, однако позже пост удалили.

Позже городские власти сообщили, что отмена концерта не является личным решением акимата Семея. С такой инициативой, по данным ведомства, выступила общественность города и депутаты областного маслихата в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек. Здесь дополнили, что организатором выступления является частная компания, а не акимат.

Однако позже было принято решение концерт "Би-2" не отменять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2107830-gruppa-bi-2-otmenila-vystuplenie-v-almaty/

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