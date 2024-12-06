Моргенштерн объявил об отмене концерта в Казахстане

Известный рэп-исполнитель Моргенштерн заявил об отмене концерта в Казахстане. Об этом он сообщил в stories на своей странице в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сюрприз не удался. Чуда не случилось. Поэтому сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся", - заявил исполнитель.

Отметим, концерт Моргенштерна должен был состояться 7 декабря в Алматы, а 8 декабря - в Астане.

Между тем на сайте сервиса покупки билетов билеты на концерт уже недоступны, а в чате поддержки подтвердили информацию: "Информация об отмене концерта от организаторов пришла нам сегодня".

Также в PR-службе компании отметили, что организатор не дал подробных пояснений по причинам отмены мероприятия.

Отметим, в прошлом году концерт Моргенштерна в клубе Billionaire в Дубае был отменен за несколько часов до начала.