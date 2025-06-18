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      "Я пыталась, Казахстан": Земфира заявила об отмене своего концерта в Алматы

      Опубликовано:

      Земфира
      Земфира. Фото: t.me/zemfira

      Исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что изначально "все пошло не так". Певица заявила о том, что в проведении концерта отказали официально, передает NUR.KZ.

      "У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в своем Instagram.

      Она отметила, что пыталась "красиво попрощаться".

      "Мне очень жаль. Я пыталась, Казахстан, пыталась сгладить неловкость последней встречи, красиво попрощаться. Как бы ни было, казахская публика прекрасна, и я благодарна вам за все прошлые концерты и воспоминания", - заключила она.

      Отметим, выступление в Алматы должно было состояться 6 июля.

      Отмену концерта подтвердили и в компании, которая занималась продажей билетов.

      "К сожалению, по причинам, не зависящим от нас, артиста и организаторов, концерт Земфиры в Алматы отменяется", - говорится на официальной странице компании в Instagram.

      Поклонникам певицы предлагают вернуть деньги за купленных билеты или обменять их на билеты на концерт в Ереван, который намечен на 4 июля.

      Напомним, Земфира выступала в Казахстане в 2023 году и осталась недовольна организацией концертов, назвав ее "чудовищной".

      Ее подписчиков из Казахстана возмутил пост певицы, прежде всего, тем, что она написала слово "Казахстан" с маленькой буквы. После этого артистка обновила свою публикацию, извинилась перед казахстанцами и отметила, что не хотела никого задеть.

      Позднее организатор концертов Земфиры в Астане и Алматы, партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева изложила свою версию происходящего.

      К слову, в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря.

      Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.

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