"Я пыталась, Казахстан": Земфира заявила об отмене своего концерта в Алматы

Исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что изначально "все пошло не так". Певица заявила о том, что в проведении концерта отказали официально, передает NUR.KZ.

"У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в своем Instagram.

Она отметила, что пыталась "красиво попрощаться".

"Мне очень жаль. Я пыталась, Казахстан, пыталась сгладить неловкость последней встречи, красиво попрощаться. Как бы ни было, казахская публика прекрасна, и я благодарна вам за все прошлые концерты и воспоминания", - заключила она.

Отметим, выступление в Алматы должно было состояться 6 июля.

Отмену концерта подтвердили и в компании, которая занималась продажей билетов.

"К сожалению, по причинам, не зависящим от нас, артиста и организаторов, концерт Земфиры в Алматы отменяется", - говорится на официальной странице компании в Instagram.

Поклонникам певицы предлагают вернуть деньги за купленных билеты или обменять их на билеты на концерт в Ереван, который намечен на 4 июля.

Напомним, Земфира выступала в Казахстане в 2023 году и осталась недовольна организацией концертов, назвав ее "чудовищной".

Ее подписчиков из Казахстана возмутил пост певицы, прежде всего, тем, что она написала слово "Казахстан" с маленькой буквы. После этого артистка обновила свою публикацию, извинилась перед казахстанцами и отметила, что не хотела никого задеть.

Позднее организатор концертов Земфиры в Астане и Алматы, партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева изложила свою версию происходящего.

К слову, в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря.

Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.