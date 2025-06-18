Отказ в проведении концерта Земфиры в Алматы объяснили в КазНУ

Сегодня стало известно, что концерт Земфиры в Алматы не состоится. Причину отказа объяснили в КазНУ имени аль-Фараби, на балансе которого находится стадион "Хан-Тенгри", передает NUR.KZ.

Напомним, исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что в проведении концерта отказали официально.

"У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в соцсети, выразив сожаление по поводу отмены.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу КазНУ имени аль-Фараби.

Нам подтвердили, что стадион "Хан-Тенгри" находится на балансе университета - и в аренде у футбольного клуба "Хан-Тенгри".

"2 июня 2025 года университетом было получено уведомление от генерального директора ФК "Хан-Тенгри" Т. К. Молдагалиева о проведении музыкального мероприятия. В уведомлении не сообщалось, что музыкальное мероприятие является концертом певицы Земфиры", - сообщили в КазНУ.

На данное уведомление, как поясняет пресс-служба, был предоставлен ответ членом правления - проректором по финансово-хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры А. Тасыбаевым.

"В соответствии с п. 3.2.2 указанного договора, наниматель вправе передавать часть объекта в субаренду с письменного согласия университета. На сегодняшний день согласование от университета на проведение заявленного мероприятия не предоставлено.

Университет несет ответственность за соблюдение законодательства при проведении массовых мероприятий на своей территории, включая обеспечение правопорядка и безопасности.

Учитывая вышеизложенное, проведение указанного музыкального мероприятия на территории стадиона университета не представляется возможным", - говорилось в ответе на запрос.

Также в пресс-службе КазНУ отметили, что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, в связи с тем, что возле стадиона расположены жилые дома.

Напомним, Земфира выступала в Казахстане в 2023 году и осталась недовольна организацией концертов, назвав ее "чудовищной".

Ее подписчиков из Казахстана возмутил пост певицы, прежде всего, тем, что она написала слово "Казахстан" с маленькой буквы. После этого артистка обновила свою публикацию, извинилась перед казахстанцами и отметила, что не хотела никого задеть.

Позднее организатор концертов Земфиры в Астане и Алматы, партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева изложила свою версию происходящего.

К слову, в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря.

Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.