Земфира извинилась перед казахстанцами

Земфира. Фото: t.me/zemfira

Российская певица Земфира, выступившая с концертами в Алматы и Астане, извинилась перед казахстанцами за то, что написала слово "Казахстан" с маленькой буквы в своем посте в Instagram.

Певица обновила опубликованный ранее пост в Instagram и добавила, что не хотела никого обидеть.

"Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал. Встретили действительно отлично. Рижане, привет вам!" – написала Земфира.

Земфира выступила в Алматы 18 августа, а в Астане – 20 августа. Певица осталась недовольна организацией концерта.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза, спасибо", – написала она.

В комментариях высказались многие казахстанцы. В частности люди отметили, что слово "Казахстан" в оригинале поста певицы написано с маленькой буквы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2033623-zemfira-izvinilas-pered-kazahstantsami-posle-zayavleniya-o-chudovischnoy-organizatsii-kontsertov/