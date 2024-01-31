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Али Окапов рассказал, почему не отказался от ордена "Құрмет" и других наград

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов стал гостем программы "Таңшолпан" и ответил на вопрос, почему не отказался от государственной награды, которую ему вручили прошлой осенью, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце октября прошлого года Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет". Однако после хейта в Сети артист заявил, что готов отказаться от ордена и своих музыкальных наград.

"По закону я не имею права возвращать госнаграду и мой поступок был бы неправильным. То, что в меня поверили и возложили на меня большие надежды, я должен ценить. Ведь есть много людей, которые по разным причинам, не достигает такого. Я, конечно, посоветовался. Мне объяснили, что так поступать нельзя.

Конечно же, я подчиняюсь законам и ценю людей, которые верят в меня. Поэтому госнаграды остались у меня официально. Другие прекрасные награды, которые были вручены мне различными организациями, тоже хранятся в моем доме.

Потому что все эти проекты уже давно закрыты и возвращать по сути их некуда. Поэтому они хранятся у меня как память. И никто у меня их забирать не желает, хотя я предлагал их забрать", - признался Али.

По поводу скандала с вручением ордена Окапову ранее высказалась глава Минкультуры и информации Аида Балаева, свое мнение озвучила и мама Али - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

После травли в Сети Али улетел с семьей в Таиланд, он заявил, что отдых пошел ему на пользу, он вылечился морально и физически. Однако после возвращения из Таиланда певцу стало хуже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2058501-ali-okapov-rasskazal-pochemu-ne-otkazalsya-ot-ordena-qurmet-i-drugih-nagrad/

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