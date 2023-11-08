"Я оторван от реальности, в которой рос": Моргенштерн признался Собчак, что скучает по России

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, живущий в Дубае, ответил на вопросы известной телеведущей в программе "Осторожно: Собчак". Он признался, что скучает по дому, но боится вернуться в Россию.

В сентябре Ксения Собчак заявила, что готова прилететь к рэперу в Дубай, чтобы провести с ним интервью. Их встреча состоялась, как и обещала Ксения, на публике.

Интервью уже вышло на YouTube-канале журналистки. Отметим, что первое интервью Ксения провела с Моргенштерном в 2021 году. В ноябре того же года стало известно, что Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками.

Моргенштерн ответил Ксении на вопрос, почему не хочет возвращаться домой, однако признался, что скучает по дому. Ранее рэпер уже говорил, что боится вернуться в Россию. Весной Минюст РФ признал Моргенштерна иноагентом.

"Дом - это не квартира. Дом - это продавщица жирная, которая орет на тебя, это банька, дача, это 50 грамм под "Русское радио"... Вот что такое дом. Дом - это концерты в родных городах, лица родненькие, кричащие и сходящие с ума. Вот по чему я скучаю... Конечно, я хочу домой. Я хочу иметь возможность приезжать к себе домой", - сказал он.

Он также отметил, что боится возвращаться после инцидента с тиктокером Даней Милохиным, который недавно прилетал в Россию. Сбежавшего из России Милохина призвали в армию. Рэпер не исключает, что его может ожидать тюрьма.

"Основной страх связан с тем, что я не понимаю, как там ко мне относятся. Мне казалось, ну вот Даня... ну что вот можно такому ребенку предъявить? Но нет, на него накинулись, просто цепных псов спустили, разорвали. Я просто боюсь предположить, что может быть со мной", - признался артист.

В октябре 2021 года Моргенштерн негативно высказался о Дне Победы. Затем исполнитель извинился за свои слова. Следственный комитет решил проверить его высказывания по просьбе ветеранов.

Собчак тогда заступилась за Моргенштерна, оказавшегося в центре скандала после слов о Дне Победы. Рэпер заявил, что из-за его неаккуратного высказывания на него "обратили внимание люди высоких чинов".

"Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд-выезд из страны, и это началось довольно давно... Когда я Россию покинул, многие отвернулись от меня и боялись как-то поддерживать, контактировать со мной, потому что я "законтаченный", у меня "звездочка" (о статусе иноагента - прим. ред.), меня трогать нельзя.

Я не буду называть имен. Я и не ждал от них другого. Это же люди, что от них можно ждать?! Из близких никто меня не предал", - рассказал он.

Рэпер признался, что с отъездом из России отдалился от своих слушателей.

"Я сильно отдаляюсь от своих слушателей, сильно отдаляюсь от страны, с каждым днем все дальше и дальше, и меня это пугает. Это тоже одна из причин, по которой мне хочется вернуться домой, потому что я оторван от реальности, в которой рос всю жизнь. Я не понимаю, что происходит. Меня это пугает", - продолжил он.

Рэпер отметил, что не собирается обсуждать политику. Он далек о этой темы.

"Я профессиональный клоун, и я этим горжусь, и я буду делать свое дело", - добавил он.

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