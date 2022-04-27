"Я просто боюсь, понимаешь?": Моргенштерн объяснил, почему не возвращается в Россию

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн объяснил, почему не собирается возвращаться в Россию. Рэпер признался, что просто боится оказаться в местах лишения свободы, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Алишер опубликовал обращение к нему Амирана Сардарова, который призвал эпатажного рэпера вернуться на родину.

"Если честно, очень не хватает Моргена. Ты нам нужен, тебя не хватает. Тебя не хватает именно в России. И что бы ты там ни выдумывал в своем Instagram, видео выкладывая, ты не чувствуешь уже, что чувствуем здесь мы. Соответственно, и с творчеством будут сложности. Будешь выдавать либо грязь и чернуху откровенную, либо будешь развлекать, как местный промоутер и аниматор, туристов, которые приезжают из России в Дубай.

Возвращайся, я готов сам за тебя лично где угодно вписываться, сделать так, чтобы у тебя была возможность вернуться. Сладкий ты наш гений!" - заявил Амиран.

Свое мнение Сардаров также высказал в шоу "Вписка".

"Я уверен, если Морген публично извинится - я готов сам за него вписываться здесь - он сможет вернуться. Вопрос в том, что ты хочешь? Если придешь и будешь дальше продолжать изводить всех и играть на жилах, наверное, у него будут дальше проблемы. Но если ты придешь в себя и немного повзрослеешь, я не думаю, что будут.

Но проблема в другом — пока он гнет линию оттуда, Россия сильно меняется, и потом будет еще сложнее вернуться. Меня не было два года, и за это время все поменялось", - рассказал автор "Дневника хача", который в феврале объявил своем о расставании с внучкой экс-президента Узбекистана.

Между тем, Моргенштерн дал понять, что пока не планирует возвращение в Россию, потому что испытывает страх.

"Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращению на меня заведут уголовку, ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. Я обожаю Россию. Я очень хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАД. Но я просто боюсь, понимаешь?" - признался Алишер.

Напомним, Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками. После этого рэпер выпустил новый клип на тему своего отъезда. В нем он заявил, что "уехал из России, ведь там стало холодно".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1967056-ya-prosto-boyus-ponimaesh-morgenshtern-obyasnil-pochemu-ne-vozvraschaetsya-v-rossiyu/