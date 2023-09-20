"Устроим открытую встречу": Собчак заявила, что готова прилететь в Дубай к Моргенштерну (видео)

Телеведущая Ксения Собчак ответила в соцсети рэперу Моргенштерну, выдвинувшему свои условия, при соблюдении которых он даст ей интервью. Собчак согласилась на это, но тоже поставила условие - их встреча должна произойти на публике, передает NUR.KZ.

"Морген, дорогой мой, любимка. Не буду тебя смущать красивым макияжем, специально в очках. Ты же знаешь, что произойдет, когда я наконец спущусь медленно с горы.

Поэтому прежде, чем это произойдет и я окажусь в Дубае, у меня тоже будет к тебе условие. Знаешь, танцору плохому всегда что-то мешает, я слышала, поэтому готова быть без команды, но предлагаю, чтобы за нами следила публика.

Давай сделаем открытую встречу, интервью, потому что ты потом опять скажешь, что команда психологов, арабских шейхов, помешали тебе дать хорошее, нормальное интервью. Так что, малыш, я готова, прилечу к тебе в Дубай, все сделаю в лучшем виде", - сказала Ксения.

Отметим, что несколькими днями ранее Моргенштерн заявил в соцсети о готовности дать интервью Собчак, но выдвинул свои условия. Он также отметил, что теледива "выглядит недурно".

"По поводу условий интервью - во-первых, произойдет оно в Дубае. Во-вторых, без команды, без наушника, и, в-третьих, самая главная причина, по которой я готов пожертвовать собой, готов снова отдать себя на растерзание вам - рекламная интеграция. Она в нашем интервью - за мной. Если все устраивает, то жду ответа с еще более крутым мейкапом, Ксюшенька", - заявил он.

Отметим, что Моргенштерн дал интервью Собчак в 2021 году, но после, как пишет Lenta.ru, обвинил ее в "мразотности". Музыкант заявил, что в команде Собчак есть "психолог-журналист", якобы он во время интервью с собеседниками дает подсказки журналистке.