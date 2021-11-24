СМИ: Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

В ряде российских СМИ написали о том, что скандально известный российский рэпер и шоумен Моргенштерн покинул страну после заявления главы Следственного комитета Бастрыкина о том, что звезда якобы торгует наркотиками в соцсетях.

Как пишет РИА Новости, сегодня в СМИ появилась информация о том, что певец покинул территорию России.

Причиной для этого якобы стало высказывание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях, которое прозвучало во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Там же Бастрыкин заявил о том, что в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил агентству о том, что не может подтвердить или опровергнуть информацию об отъезде своего клиента.

Отмечается, что ранее Жорин после заявления главы Следкома говорил о том, что подчиненные Бастрыкина могут воспринять его слова как призыв к действию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию ответил, что "выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1943773-smi-morgenshtern-pokinul-rossiyu-posle-zayavleniya-glavy-sk-o-torgovle-narkotikami/