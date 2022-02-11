Финалист "Голоса" Алишер Каримов признался, кого хотел бы видеть следующим участником шоу

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Отечественный исполнитель Алишер Каримов пообщался с подписчиками в Instagram. Финалист "Голоса" отметил, кого из отечественных исполнителей хотел бы видеть в следующем сезоне российского шоу, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов принял участие в юбилейном сезоне российского шоу "Голос". На "Слепых прослушиваниях" певец покорил своим исполнением Градского. Он рассказал, почему решил принять участие в шоу.

На очередном этапе Каримов спел песню "Звездочка моя ясная" и очаровал зрителей, однако Пелагея раскритиковала его за танцы. В финале "Голоса" Алишер и Ернар Садирбаев уступили победу кыргызстанцу Александру Волкодаву.

Однако и Алишер, и Ернар полюбились многим зрителям шоу, которые отметили талант казахстанских исполнителей.

Алишер Каримов в откровенном разговоре с подписчиками рассказал, что планирует записать дуэты с участниками "Голоса". А в следующем сезоне шоу он хотел бы видеть певицу Маржан Арапбаеву. Горячие танцы Алишера с ней недавно обсудили в Сети. Арапбаева тогда призналась, что относится к Каримову как к брату.

Сторис Алишера Каримова. Фото: instagram.com/alisher_k

Алишер также ответил на вопрос, когда планирует провести свои концерты.

"Жду, когда разрешат на 100 процентов заполнять залы", - написал он.

Фанаты сделали ему комплимент, отметив, что у него красивый голос.

"Все так говорят, и я им верю", - признался он.

Сторис Алишера Каримова. Фото: instagram.com/alisher_k

Напомним, Алишер Каримов представил клип, снятый в Стамбуле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955666-finalist-golosa-alisher-karimov-priznalsya-kogo-hotel-by-videt-sleduyuschim-uchastnikom-shou/