"Таразские парни крутые": танец Маржан Арапбаевой и Алишера Каримова обсудили в Сети

Алишер Каримов и Маржан Арапбаева. Кадр из видео: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала кадры танца с Алишером Каримовым. Фанаты остались в восторге, а "уятмены" отметили, что замужней женщине не пристало танцевать с другим мужчиной, передает NUR.KZ.

Певица Маржан Арапбаева призналась, что Алишер является ее хорошим другом, которого уважает и ее супруг. У коллег по сцене очень добрые взаимоотношения.

"Мой лучший друг Алишер! Всегда говорит, что любит меня, и это взаимно! Хорошо, что мой супруг также уважает его и любит как брата, друга и земляка! Таразские парни крутые, да?! Алиш, быстрее возвращайся домой. Ждем", - написала она.

Накануне Алишер Каримов сообщил своим поклонникам, что улетел в Стамбул. Исполнитель решил там отдохнуть и поработать, вдохновившись красотой Босфора.

Одним из первых пост Маржан прокомментировал сам Алишер.

"Дива моя", - написал он.

Видео вызвало бурную реакцию подписчиков артистки. Верные поклонники остались в восторге от своих любимцев.

"Твой друг, как и ты, открытый человек", "Классные", "Алишеру так идут его привычки, пусть ваша дружба продлится вечность", "Ой, вы супер, обожаю вас и люблю", "Маржан красавица, фигура отпад", - отметили фанаты.

Но моралисты были недовольны поведением артистов.

"Стыдно как", "Что-то подозрительно", "Не обижайтесь, но мне кажется, что замужней женщине следует танцевать с мужем", "Вам не идет такой наряд", "Маржан, муж вас не ругает за такие танцы?" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953858-tarazskie-parni-krutye-tanets-marzhan-arapbaevoy-i-alishera-karimova-obsudili-v-seti/