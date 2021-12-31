Алишер Каримов и Ернар Садирбаев проиграли кыргызстанцу в финале шоу "Голос" (видео)

Александр Волкодав. Кадр из видео: YouTube / Голос/The Voice Russia

В Москве завершился 10-й сезон шоу "Голос" - в финал шоу смогли пробиться казахстанские исполнители Алишер Каримов и Ернар Садирбаев, но победа досталась кыргызстанцу Александру Волкодаву.

Полный выпуск финального эпизода шоу опубликовал официальный сайт "Первого канала".

Алишер Каримов представлял команду Александра Градского, наставником Ернара Садирбаева был Дима Билан. В финал прошли также кыргызстанец Александр Волкодав из команды Пелагеи и россиянка Элина Пан из команды Леонида Агутина.

Первой в финале выступила Элина Пан, она исполнила со своим наставником Леонидом Агутиным его песню "Включите свет".

Вторыми выступили Ернар Садирбаев и Дима Билан, исполнив хит последнего "Ты должна рядом быть".

Кыргызстанец Александр Волкодав со своей наставницей Пелагеей для исполнения выбрали песню "Игра".

Алишер Каримов выступил с песней Александра Градского "Как молоды мы были". Его наставник не дожил до финала шоу, но во время выступления Каримова на экране транслировалась запись с выступлением Градского.

После этого финалисты выступили сольно. В результате голосования после первого сольного исполнения шоу покинула Элина Пан, в следующем этапе голосования меньше всего голосов набрал Ернар Садирбаев.

В итоге с результатом 53,3% против 46,7% победителем 10-го сезона шоу стал кыргызстанец Александр Волкодав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949441-alisher-karimov-i-ernar-sadirbaev-proigrali-kyrgyzstantsu-v-finale-shou-golos-video/