"Чарующий голос": Алишер Каримов представил премьеру клипа, снятого в Стамбуле

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Отечественный певец Алишер Каримов представил премьеру клипа на песню "Махаббат майдан". Съемки проходили в Стамбуле, где артист был совсем недавно, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов сообщил, что его новый клип уже можно увидеть в YouTube и поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках и монтаже клипа, а также авторов музыки и стихов к песне.

Песня "Махаббат майдан", конечно же, про любовь. Клип получился очень красивым, романтику добавили живописные виды колоритного Стамбула. Новая работа Алишера впечатлила его поклонников.

"Как всегда огонь", "Красивая песня, красивый клип, красивый Алишер!!! Спасибо, мой любимый кумир", "Вы шикарный. Супер клип, удачи вам", "Я очень ждала этого. Спасибо вам, Алишер, ваша музыка всегда прекрасна", "Вы безупречны, а голос - просто невозможно оторваться", "Каждый раз жду рождение новых песен. Очень красивый, нежный тембр голоса", "Вы на любом языке поете прекрасно", "Чарующий голос - наилучшее украшение этой песни", - написали они.

Отметим, что ранее Алишер Каримов записал дуэт с латвийским музыкантом, а также три дуэта с известными отечественными артистками. А недавно в Сети обсудили жаркий танец певца с Маржан Арапбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955482-charuyuschiy-golos-alisher-karimov-predstavil-premeru-klipa-snyatogo-v-stambule/