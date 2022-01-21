"С болью вспоминаю его уход": Алишер Каримов посвятил трогательные строки Градскому

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Финалист шоу "Голос" Алишер Каримов вновь вспомнил о своем наставнике Александре Градском. Артист посвятил ему трогательные строки, отметив, что благодарен судьбе за встречу с ним, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов на "Слепых прослушиваниях" покорил Градского. Он развернулся к казахстанскому исполнителю и пригласил его в свою команду. Алишер и Ернар Садырбаев прошли в финал конкурса, где победа досталась Александру Волкодаву из Кыргызстана.

Однако наставник Каримова не дожил до финала. Градский скончался 28 ноября. Церемония прощания с известным российским певцом состоялась в Москве 1 декабря.

Алишер всегда отмечал, что был счастлив попасть в команду Градского. Он проявлял к маэстро безмерное уважение. Каримов почтил память своего наставника, отметив, что с болью вспоминает о его безвременной кончине.

"Светлой памяти Александра Градского! С болью вспоминаю его уход, но благодарен судьбе за то, что мне повстречался такой человек на моем пути. Человек-легенда с большой буквы, музыкальный исполин и невероятный талант! Вы навсегда оставили след в моем сердце, Александр Борисович", - отметил певец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики казахстанского певца оставили свои отзывы.

"Алишер, вы были очень достойным учеником маэстро! Пересматриваю все ваши прекрасные выступления", "Алишеру посчастливилось попасть к лучшему мастеру!", "Очень не хватает его! Большая удача, что он вас выбрал на "Голосе", "Последний номер просто "разорвал". Светлая память маэстро", - написали они.

Мы писали также, что команда Градского исполнила песню в память о наставнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952261-s-bolyu-vspominayu-ego-uhod-alisher-karimov-posvyatil-trogatelnye-stroki-gradskomu/