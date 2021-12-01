Очередь из звезд: с Александром Градским простились в Москве (видео)

Фото: telegram-канал Shot

Сегодня, 1 декабря, в Москве прошла церемония прощания с известным российским певцом Александром Градским - артиста не стало 28 ноября.

Как пишет Life.ru, церемония прощания с певцом прошла в театре "Градский Холл". Коллеги и поклонники собрались, чтобы принести соболезнования вдове Марине Коташенко и проводить композитора в последний путь.

Проститься с музыкантом могли все желающие - вход на церемонию был открытый. К театру пришли сотни горожан.

Из звезд на церемонии прощания были замечены Пелагея, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев и другие.

По данным издания, похоронят певца на Ваганьковском кладбище.

Градский является одним из основоположников русского рока, он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам. Последние годы артист был наставником на шоу "Голос".

Напомним, Александра Градского экстренно госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. 28 ноября стало известно, что певца не стало. Ему было 72 года.

Ранее СМИ рассказывали, кому достанется наследство Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944806-ochered-iz-zvezd-s-aleksandrom-gradskim-prostilis-v-moskve-video/