Токаев пригласил князя Монако в Казахстан
Опубликовано:
В Нью-Йорке сегодня состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с князем Монако Альбером II, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Отметив динамичное развитие отношений между Казахстаном и Монако, президент обратил внимание на большой потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства пригласил князя Альбера II посетить нашу страну с официальным визитом.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Отметим, в Нью-Йорке президент Казахстан провел ряд встреч.
Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых вагонов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.
Еще состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
