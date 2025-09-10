Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. Кто стал мишенью?

Израиль нанес несколько ударов по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, столице Катара. Целью операции было руководство ХАМАС. Группировка собралась, чтобы обсудить предложенный американцами план завершения войны в Газе. Кто именно находился в здании, когда по нему был нанесен удар?

Представители ХАМАС подтвердили, что во время удара вся верхушка группировки находилась на совещании. Они же заявили, что лидеры движения выжили.

Как утверждает радикальная группировка, в результате израильского удара убиты шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в Газе Халиля аль-Хайя Хумам аль-Хайя.

В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил лидеров ХАМАС, проживающих за рубежом, что им грозит «уничтожение», а Газа будет разрушена, если группировка не освободит заложников и не сложит оружие.

Как заявлял израильским СМИ высокопоставленный израильский чиновник, одной из целей израильского удара был Халиль аль-Хайя, главный переговорщик и замглавы политбюро группировки.

В руководящий совет ХАМАС, состоящий из пяти человек, входит помимо Халиля аль-Хайи исполняющий обязанности председателя политбюро группировки Халед Машааль, глава организации на Западном берегу Захер Джабарин, глава Шуры (совета) ХАМАС Мухаммад Исмаил Дарвиш. Имя пятого участника совещания пока неизвестно. Все они, по предварительной информации, выжили.

Свежая публикация по теме: Катар готовит ответ на атаку Израиля

Что известно о тех, кто стал мишенью ЦАХАЛ?

Халиль аль-Хайя стал одной из важнейших фигур в руководстве ХАМАС после того, как в прошлом году были убиты идеологи нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года Исмаил Хания и Яхья Синвар.

Он же сопровождал Ханию в Тегеран, когда тот был убит израильской ракетой.

В последнее время аль-Хайя выполнял функции главы руководства Газы в изгнании и главного переговорщика от ХАМАС, и рассматривался как самая влиятельная фигура группировки за рубежом.

Аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году. С начала 1980-х он состоял в движении «Братья-мусульмане», от которого в 1987 году откололся ХАМАС и стал независимой группировкой.

В том же году аль-Хайя присоединился к новой организации, встав, таким образом, у самых истоков ХАМАС вместе с Ханией и Синваром.

В секторе Газа его неоднократно задерживали израильтяне. А в 2007 и 2014 годах по местам жительства аль-Хайи (он неоднократно переезжал) ЦАХАЛ нанес авиаудары. В обоих случаях его дома не оказалось и погибли его родственники, включая старшего сына с семьей.

Он покинул Газу несколько лет назад и обосновался в Катаре, сначала заняв пост представителя ХАМАС по связям с арабским и исламским миром.

В 2022 году он возглавил делегацию ХАМАС, отправившуюся в Дамаск для восстановления связей с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом.

Эти связи были разорваны в 2012 году в разгар гражданской войны в Сирии, во время которой ХАМАС поддержал преимущественно суннитское восстание против Асада.

В ХАМАС не раз подчеркивали его активное участие в переговорах группировки с Израилем через посредников по заключению нескольких перемирий, а также его ключевую роль в прекращении конфликта 2014 года и в попытках положить конец текущей войне в Газе.

Израиль же утверждает, что одной из ключевых задач аль-Хайи было поддерживать хорошие связи с Ираном — жизненно важным источником оружейных поставок и финансирования для ХАМАС.

Кроме того, Израиль уверен в его участии в планировании нападения 7 октября.

Сам аль-Хайя заявлял, что атака 7 октября, положившие начало войне в Газе, задумывалась как ограниченная операция ХАМАС по захвату «нескольких солдат для обмена на заключённых палестинцев».

«Но сионистская армия полностью развалилась», — говорил он.

Халед Машааль (и.о. главы движения ХАМАС)

Халед Машааль — один из самых известных и авторитетных фигур в ХАМАС, хотя большую часть своей жизни он провел за пределами Палестинской автономии.

Он родился в 1956 году на Западном берегу реки Иордан, в деревне Сильвад под Рамаллой. В 1967 году, после Шестидневной войны между Израилем и коалицией арабских стран, его семья переехала в Кувейт, где Машааль закончил школу, а потом и университет, получив степень бакалавра по физике.

В 1971 году, когда ему было всего 15 лет, он вступил в движение «Братья-мусульмане», сблизился с проживавшей в Кувейте палестинской общиной и еще в университете занялся политической деятельностью.

А в 1987, когда образовался ХАМАС, он плотно связал свою жизнь с группировкой, сразу войдя в состав политбюро и возглавив ее отделение в Кувейте.

В 1990 году, после оккупации Кувейта Ираком, Халед Машааль переехал в Иорданию и уже там, в 1996 году, стал председателем политбюро ХАМАС.

На этом посту его в 2017 году сменил Исмаил Хания, а сам Машааль, оставаясь в составе политбюро, выполнял в группировке представительскую работу на самом высоком уровне.

В 2010-х годах, по версии различных международных изданий, Халед Машааль входил в число 50 самых влиятельных людей в мире, заняв однажды даже 18-ю строчку.

В октябре 2024 года, после гибели Яхьи Синвара, оставшееся руководство ХАМАС единогласно назвало его самым возможным новым лидером движения.

Захер Джабарин, руководитель финансового бюро

Захер Джабарин — давний руководитель Финансового бюро ХАМАС, отвечавший за управление сложной финансовой сетью и инвестиционным портфелем организации. Именно он обеспечивал приток средств, необходимых для функционирования движения и финансирования его операций.

В конце 1980-х годов, в ранний период существования ХАМАС, Джабарин стал одним из основателей военного крыла организации на Западном берегу. В этой роли он считался ответственным за многочисленные убийства израильских солдат и полицейских во время Первой интифады, то есть в конце восьмидесятых и начале девяностых, когда палестинцы пытались отвоевать территории, занятые израильтянами в ходе Шестидневной войны 1967 года.

В 1993 году он был арестован в Израиле и приговорен к пожизненному заключению, но в 2011 году освобожден в рамках сделки по обмену пленными: тогда Израиль за одного своего военного, Гилада Шалита, отпустил 1027 палестинских заключенных, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме. После освобождения Джабарин покинул страну и обосновался в Стамбуле, где возглавил Финансовое бюро, а также Офис по делам мучеников, раненых и заключенных.

При нем бюджет ХАМАС увеличился до сотен миллионов долларов. Финансирование включало инвестиции в недвижимость, фондовый рынок, а также частные пожертвования и сборы. К 2024 году, по данным NBC News, инвестиции ХАМАС оценивались более чем в полмиллиарда долларов. Кроме того, согласно Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), Джабарин способствовал увеличению объемов финансирования от Ирана.

После гибели Салеха аль-Арури в начале 2024 года Джабарин получил новые полномочия и возглавил деятельность ХАМАС на Западном берегу. Кроме того, в качестве главы Офиса по делам мучеников, раненых и заключенных, Джабарин также играл важную роль в переговорах с Израилем по вопросам заложников.

Мухаммад Исмаил Дарвиш, глава совета Меджлис аш-Шура

Дарвиш возглавляет совет Меджлис аш-Шура, высший руководящий орган ХАМАС, который также называют Общим консультативным советом. Концепция шуры, народного собрания, описана в Коране, и так называются советы и в других арабских странах. Члены Меджлис аш-Шура избираются из местных советов, а сам он выбирает Политическое бюро ХАМАС, которое принимает ключевые решения.

Дарвиш имеет ливанское происхождение. На протяжении многих лет Дарвиш занимался экономикой организации, включая переводы средств от Ирана в ХАМАС, а также международные инвестиции. Совет он возглавил два года назад, сменив Усаму Мазини, убитого израильским ударом 16 октября 2023 года.

Он нечасто фигурирует в СМИ и известно о нем мало. В качестве главы делегации ХАМАС он встречался с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и аятоллой Хаменеи. В январе 2025 года он встречался в президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, тоже в качестве главы делегации. В апреле 2025 года он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.