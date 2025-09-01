jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Казахстан за совместную борьбу против "трех зол": о чем говорил Токаев на саммите ШОС

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

      1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Казахстанский лидер поблагодарил главу КНР Си Цзиньпиня за великолепную организацию саммита и теплый прием в богатом историей городе Тяньцзине.

      "Поздравляю Вас, уважаемый господин Си Цзиньпин, с успешным председательством Китая в Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан высоко ценит последовательную политику Китая, направленную на укрепление безопасности и стабильности экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей в формате ШОС.

      Придаем важное значение сегодняшнему саммиту, проходящему в преддверии двух исторических юбилеев: 80-летия героической Победы Китая над японским милитаризмом и 80-летия великой Победы во Второй мировой войне. Эти памятные даты должны служить вечным напоминанием всему человечеству о необходимости единения и солидарности во имя благополучной жизни людей на всех континентах, недопущения искажения исторической правды, воспитания юного поколения в духе патриотизма и приверженности истинным ценностям", – сказал президент.

      Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура.

      "Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество. Приоритетные задачи Организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития наших народов в новую технологическую эпоху.

      Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против «трех зол»: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Мы выступаем за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

      Президент Казахстана представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС. В качестве первого приоритета было обозначено укрепление стратегического партнерства и взаимной поддержки в рамках Организации.

      "В условиях обострения геополитических конфликтов, технологического соперничества, финансово-экономических санкций, экологических и техногенных катастроф ШОС должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога.

      В этом плане положительно оцениваем инициативы Председателя Китая: о глобальном развитии, глобальной безопасности, глобальной цивилизации, глобальном управлении. Считаем исключительно важной полную реализацию принимаемой нами сегодня десятилетней стратегии развития ШОС", – заявил глава государства.

      Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности.

      По его словам, это направление становится приоритетным с учетом усиления международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, киберпреступности и других деструктивных тенденций.

      "Подобные угрозы международной безопасности, включая «три зла», можно преодолеть только путем совместных действий. Поэтому Казахстан поддерживает учреждение четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности.

      Считаем важным усилить деловые контакты между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы. Казахстан приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами ШОС.

      В начале августа с участием генсека ООН в Алматы официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предлагаем государствам – участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям", – сказал президент Казахстана.

      Напомним, Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в КНР, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее Акорда поделилась фотографиями с президентами стран-участниц ШОС.

      Выступая на саммите, Токаев предложил также открыть офис ШОС при МФЦА в столице Казахстана и создать центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

