Токаев встретил короля Иордании в Астане: его сопровождали истребители Казахстана (фото)

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны.

Отмечается, что завтра главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.

Как сообщается в Telegram-канале Борт №1, с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт короля Иордании сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

Напомним, 23 августа стало известно, что король Иордании посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

После этого жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города.

В феврале этого года президент Казахстана посетил с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство. Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.

После глава государства встретился с принцем и принцессой Иордании и посетил местный исторический музей. Также президент вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана - орден "Алтын Қыран".

