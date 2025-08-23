Король Иордании прилетит в Казахстан по приглашению Токаева
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 26-27 августа Казахстан с официальным визитом посетит Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, 22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетил с официальным визитом Кыргызскую Республику. В аэропорту его встретил президент Кыргызстана.
Приезд главы Казахстана начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". После чего Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо".
Также стало известно, что глава государства наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран".
