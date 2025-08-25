Ограничения на дорогах и усиление спецслужб: визит короля Иордании ожидается в Астане

Казахстан с официальным визитом посетит король Иордании. Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу государственной охраны.

В Telegram-канале Службы государственной охраны сообщили, что 26-27 августа Казахстан посетит король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн. В связи с этим на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

Также отмечается, что подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа стало известно, что король Иордании посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

А в феврале президент Казахстана посетил с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство. Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.

После глава государства встретился с принцем и принцессой Иордании и посетил местный исторический музей. Также президент вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана - орден "Алтын Қыран".

