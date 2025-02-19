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Токаев вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн
Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил королю Абдалле II орден "Алтын Қыран" - высшую государственную награду, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Республики Казахстан - орден "Алтын Қыран".

В своем выступлении президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством и значительный личный вклад короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.

"Благодаря неизменной поддержке Вашего Величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире.

Народ Казахстана относится к Вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под Вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря Вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами", – подчеркнул президент, награждая главу Иордании.

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн
Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн. Фото: Акорда

Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Позже Акорда сообщала, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Также президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222148-tokaev-naradil-korolya-iordanii-ii-ordenom-altyn-yran/