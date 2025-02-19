Принцесса Иордании показала Токаеву местный музей (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с принцем и принцессой Иордании и посетил местный исторический музей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В рамках официального визита в Амман президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей. Главу государства сопровождали принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин.
Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.
В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.
Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.
В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.
В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.
Позже Акорда сообщала, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.
Также президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.
Токаев сегодня также вручил королю Абдалле II орден "Алтын Қыран" - высшую государственную награду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222154-princessa-iordanii-pokazala-tokaevu-mestnyy-muzey/