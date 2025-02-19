Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Принцесса Иордании показала Токаеву местный музей (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании
Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с принцем и принцессой Иордании и посетил местный исторический музей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В рамках официального визита в Амман президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей. Главу государства сопровождали принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин.

Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании
Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании. Фото: Акорда

Артефакты в музее Иордании
Артефакты в музее Иордании. Фото: Акорда

Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.

В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.

Музей в Иордании
Музей в Иордании: Акорда

Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.

Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании
Касым-Жомарт Токаев в музее Иордании. Фото: Акорда

В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Позже Акорда сообщала, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Также президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.

Токаев сегодня также вручил королю Абдалле II орден "Алтын Қыран" - высшую государственную награду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222154-princessa-iordanii-pokazala-tokaevu-mestnyy-muzey/