"Общие взгляды на происходящее в мире": как прошли переговоры Токаева и короля Иордании

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.

В начале беседы президент поздравил короля Абдаллу II с серебряным юбилеем его правления, пожелав дальнейших успехов в реализации созидательных инициатив по обеспечению устойчивого роста и процветания народа Иордании и повышения авторитета страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность иорданскому лидеру за вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами.

По его словам, Иордания пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильности.

Казахстанская делегация в Иордании. Фото: Акорда

"Цель моего визита - придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет", - отметил он.

️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Совместное заявление и соглашения, которые приняты между странами, служат примером общего стремления к наращиванию казахско-иорданского взаимодействия по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.

Король Иордании Абдалла II отметил, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

Иорданская делегация. Фото: Акорда

"Рад приветствовать Вас и Вашу уважаемую делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение", - подчеркнул король Иордании.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.

Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.

Президент Казахстана и король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Токаев также пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.

Как сообщает Акорда, по завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства;

2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Самрук-Қазына" и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Подписание документов Казахстаном и Иорданией. Фото: Акорда

Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Позже Акорда сообщала, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Отметим, ранее пресс-служба Акорды анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом.