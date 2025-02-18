Токаев прибыл в Иорданию с официальным визитом (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

В рамках визита состоятся переговоры с королем Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.

Отметим, накануне пресс-служба Акорды анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом.

Ожидается, что в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.