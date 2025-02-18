Токаев прибыл в Иорданию с официальным визитом (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.
В рамках визита состоятся переговоры с королем Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.
Отметим, накануне пресс-служба Акорды анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом.
Ожидается, что в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221847-tokaev-pribyl-v-iordaniyu/