Токаев в Бишкеке посетил школу, названную в честь его отца (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время визита в Кыргызстан посетил школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, расположенную в Бишкеке.

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалось Фрунзенское военно-пехотное училище. Отсюда писатель Кемель Токаев был призван на фронт.

В мае нынешнего года Садыр Жапаров выступил с инициативой присвоить данному учебному заведению имя Кемеля Токаева.

В ходе посещения глава государства побеседовал с педагогами и учащимися школы-гимназии.

Визит Токаева в Кыргызстан

Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Также мы писали, как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана.

Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

После переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран". Также наград были удостоены государственные и общественные деятели Кыргызстана.

Еще Токаев и Жапаров приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника "Золотой мост дружбы" на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана в Бишкеке

