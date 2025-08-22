Токаев в Бишкеке посетил школу, названную в честь его отца (фото)
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время визита в Кыргызстан посетил школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, расположенную в Бишкеке.
В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалось Фрунзенское военно-пехотное училище. Отсюда писатель Кемель Токаев был призван на фронт.
В мае нынешнего года Садыр Жапаров выступил с инициативой присвоить данному учебному заведению имя Кемеля Токаева.
В ходе посещения глава государства побеседовал с педагогами и учащимися школы-гимназии.
Визит Токаева в Кыргызстан
Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Также мы писали, как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана.
Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.
После переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран". Также наград были удостоены государственные и общественные деятели Кыргызстана.
Еще Токаев и Жапаров приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника "Золотой мост дружбы" на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана в Бишкеке
