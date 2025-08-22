"Знак особого уважения": Токаев наградил Жапарова орденом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу.

"Мы высоко ценим Ваш неустанный труд на пути к процветанию Кыргызстана. Благодаря Вашей взвешенной политике страна вступила в новый этап развития. Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы роста. По Вашей инициативе реализуются новые крупные проекты в различных сферах. Масштабные преобразования осуществляются в социальной сфере, а также в системе науки и образования.

Все это, несомненно, укрепит экономику Кыргызстана и повысит его авторитет на международной арене. Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под Вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане искренне рады достижениям Кыргызстана.

"Братские казахский и кыргызский народы издревле связывают общие судьба, история и традиции. У нас схожие языки, менталитет и образ жизни.

Сегодня между нашими странами установлены отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Крепнут наши союзнические связи. Динамично развивается стратегическое партнерство между двумя государствами, и Вы вносите в это неоценимый вклад.

Благодаря нашим совместным усилиям казахско-кыргызское взаимодействие получило новый импульс. Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегического партнерства. Важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют нашу дружбу.

В нынешнее неспокойное время объединение усилий имеет особое значение, поскольку наша нерушимая общность - это наше бесценное богатство. У выдающегося кыргызского акына Токтогула Сатылганова есть запоминающиеся слова: "Жақсы адамның белгісі - ел қамы үшін күйінер" ("Достойный человек - тот, кто переживает за судьбу своего народа").

В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа, верно ему служите и вносите огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому я принял решение наградить Вас высшей государственной наградой Республики Казахстан - орденом "Алтын Қыран". Эта награда - знак особого уважения и искренней признательности Казахстана Вам и всему кыргызскому народу", - заключил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Республики Казахстан и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.

Он также отметил, что этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, выразив уверенность в том, что сотрудничество, выдержавшее испытание временем, будет укрепляться и в дальнейшем.

Визит Токаева в Кыргызстан

Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Также мы писали, как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана.

Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.